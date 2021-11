Claro arremata principal faixa do 5G por R$ 338 milhões

publicidade

A Claro irá operar na principal faixa do 5G no Brasil. A empresa apresentou a melhor proposta, com R$ 338 milhões pelo lote na faixa de 3,5 GHz, a chamada “faixa de ouro do 5G”. O leilão acontece nesta quinta-feira (4) na sede da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em Brasília. A licitação é realizada pela Comissão Especial de Licitação (CEL) da autarquia. Ao todo, 15 empresas e consórcios pleiteavam explorar comercialmente as radiofrequências 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz.

A licitação tinha valor total previsto de R$ 49,7 bilhões. Desse montante, R$ 10,6 bilhões se referem à outorga (pagamento ao governo pelo direito de atuar no segmento). Segundo o Ministério das Comunicações, o 5G deve estar em funcionamento em todas as capitais do país até julho de 2022.

As empresas vencedoras do processo terão de atender às áreas sem o serviço ou com pouco atendimento em todas as localidades com mais de 600 habitantes e com tecnologia 4G ou superior. A estimativa é de que as empresas vencedoras invistam R$ 169 bilhões nos próximos 20 anos na ampliação da infraestrutura de telecomunicações no Brasil.

