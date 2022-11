Com crise no Twitter, usuários buscam Koo, novo rival da rede social de Elon Musk

publicidade

Nesta sexta-feira (18), os internautas encontraram um novo aplicativo para substituir o Twitter: o Koo. A rede social lançada na Índia em 2020 chamou a atenção dos usuários pela simplicidade e aparência parecida com a própria rede social de Elon Musk.

O Koo ganhou visibilidade global com as instabilidades e discussões sobre o futuro do Twitter e pode ser baixado globalmente. O serviço, que já conseguiu implementar o inglês, promete adicionar em breve outros idiomas, como o português para os brasileiros. A rede ainda permite um cadastro fácil e rápido, e pode ser acessado por website e também pelo app, disponível em Android e iOS.

Outras plataformas cotadas para substituir o Twitter são o Reddit e Mastodon — ambas com um conceito parecido com a rede social de Elon Musk. A primeira é uma rede descentralizada e interligada de servidores, o que acaba gerando bastante confusão e dificuldade de uso para os internautas. Já a segunda possui bastante público e é dividida em várias comunidades chamadas de "subreddits".

