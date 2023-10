Confira fotos do Eclipse Solar nos céus de Porto Alegre

publicidade

O Eclipse Solar que foi visto em todo mundo teve seu ápice na tarde deste sábado em Porto Alegre. Pela raridade e beleza, o evento reuniu diversas pessoas na Orla do Guaíba, na Capital, para acompanhar o episódio.

O fenômeno acontece quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol. No Rio Grande do Sul, ao contrário das regiões Norte e Nordeste do Brasil, ele aconteceu de maneira parcial.

Veja fotos: