Conheça a tripulação civil da nova missão espacial da Blue Origin

publicidade

A Blue Origin levará nesta quarta-feira (13) outros quatro civis para um passeio ao redor da órbita da Terra. Três meses após o primeiro lançamento, com Jeff Bezos na tripulação, a empresa continua apostando em nomes conhecidos em suas cápsulas. Desta vez, leva William Shatner, ator que interpretou o Capitão Kirk na versão clássica da série 'Star Trek' ('Jornada nas Estrelas') e também nos cinemas.

Aos 90 anos, Shatner será o humano mais velho a fazer uma viagem até a órbita terrestre. "Vou ver a imensidão do espaço e o milagre extraordinário de nossa Terra e como ela é frágil em comparação com as forças em ação no universo", disse o ator. "Estou emocionado e ansioso — e um pouco nervoso e um pouco assustado — com toda essa nova aventura".

Junto com o ator estará a vice-presidente de Missão e Operações de Voo da empresa, Audrey Powers. Funcionária da Blue Origin desde 2013, a norte-americana tem formação em engenharia e direito e se destaca por já ter trabalhado com controle de voo na Nasa. Powers possui mais de 2 mil horas de console em Controle de Missão para o Programa da Estação Internacional Espacial.

Chris Boshuizen é cofundador da empresa Planet Labs — a primeira a comercializar o uso de nanossatélites. Em cinco anos como diretor técnico da companhia, Boshuizen também foi responsável por impulsionar jovens carreiras no mercado da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, destacou a Blue Origin.

Glen de Vries é cofundador de uma empresa de tecnologia que desenvolve softwares para mais de 25 mil clínicas e hospitais desde 1999. Segundo De Vries, o trabalho de sua vida é prolongar a existência dos seres humanos, o que inclui descobrir se o espaço sideral possui materiais que podem ajudar a humanidade.

O lançamento original para esta missão foi programado para a última terça-feira (12), mas a previsão de ventos fortes fez os responsáveis adiarem a decolagem em 24 horas. O foguete New Shepard, de 18,3 m de altura, decolará de uma base na cidade de Van Horn, no Texas, e será responsável por levar a cápsula da Blue Origin com os quatro tripulantes civis.