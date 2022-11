Conheça o Mastodon, rede social que vem ganhando força após venda do Twitter

publicidade

Com Elon Musk se tornando proprietário do Twitter após indas e vindas nas negociações, a rede social deve ter mudanças significativas nos próximos meses. Por conta das possíveis alterações, usuários têm procurado outras plataformas para se conectar. Uma delas é o Mastodon, rede social até então desconhecida pela maior parte do público e que vem ganhando força nos últimos dias.

O Mastodon funciona no mesmo estilo do Twitter. Também é um microblog que permite compartilhamento de fotos, vídeos, emojis e textos na timeline. O limite de caracteres, no entanto, é maior (500). Os tweets são chamados “toots”, os retweets são “boosts”. Já o famoso curtir é o “favourite”.

Área para criar um post no Mastodon | Foto: Reprodução

Uma diferença significativa em relação ao Twitter é em relação à descentralização dos assuntos. A rede social afirma não ter um algoritmo, e os posts que os usuários verão dependerão de quais temas e servidores são escolhidos. Ao baixar o aplicativo da plataforma e fazer o cadastro, a pessoa já pode optar por quais "caminhos" irá seguir no microblog. Dentre as opções há, por exemplo, "geral", "arte", "música", "jornalismo", "games" e "tecnologia".

Diferentes servidores no Mastodon | Foto: Reprodução

Ao criar a conta no Mastodon, a pessoa passa a ter um usuário parecendo com um e-mail, que depende do canal selecionado. Por exemplo, ao entrar em um servidor, o nome de usuário ficou "teste@mindly.social". Depois de se inscrever na comunidade, a pessoa poderá seguir internautas do mesmo servidor ou de canais diferentes.

No interior do servidor, há algumas abas. Uma delas é destinada às hashtags, de forma bem semelhante ao que é visto no Twitter. Antes de entrar nos canais, são informadas as regras, que variam.

Área de hashtags em servidor | Foto: Reprodução

A interface do Mastodon ainda é um pouco confusa e há muitos servidores com o inglês como língua principal. Quem não fala o idioma, acaba tendo que procurar com mais esforço um canal aonde os conteúdos são compreensíveis. O sucesso que a rede social está fazendo é bastante perceptível. Na loja de aplicativos da Apple, por exemplo, o microblog aparece em sexto lugar em número de downloads na categoria Redes Sociais.

Feed no Mastodon | Foto: Reprodução

Em sua conta pessoal, o criador da plataforma, Eugen Rochko, afirmou que o Mastodon alcançou nesta segunda-feira mais de 1 milhão de usuários mensais ativos graças à incorporação de 1.124 servidores e cerca de 490 mil novos participantes desde 27 de outubro, data em que Elon Musk efetivou a compra do Twitter.

Até o momento, a plataforma tem uma boa avaliação na Apple Store: 4,6, com base em 46 classificações. Um usuário dá cinco estrelas, afirmando que o Mastodon é uma rede muito legal, tendo como atrativo a não presença de algoritmos. Outra pessoa, contudo, dá a nota mínima, alegando ter outras opções melhores de aplicativos.