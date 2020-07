Contas do Twitter de empresários e companhias dos EUA são hackeadas

As contas do Twitter de Apple, Elon Musk e Jeff Bezos, entre outras, foram hackeadas nesta quarta-feira e mostraram uma mensagem incitando os usuários a enviarem bitcoins com a falsa promessa de receber o dobro rapidamente.

Estes tuítes, que já foram apagados, foram disseminados nas contas de personalidades importantes, convidando enviar em 30 minutos 1.000 dólares em bitcoins para receber a quantia duplicada.

"É uma FRAUDE. NÃO participem", alertou no Twitter Cameron Winklevoss, cofundador da plataforma de criptomoedas de mesmo nome. Comentários e mensagens no Twitter indicam que milhares de dólares em bitcoins puderam ter sido enviados aos fraudadores digitais.

This is a SCAM, DO NOT participate! This is the same attack/takeover that other major crypto twitter accounts are experiencing. Be vigilant! Situation is ongoing.https://t.co/2k9U3PpnKm