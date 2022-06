"Contas fakes" bloqueiam compra do Twitter, diz Musk

publicidade

O bilionário Elon Musk afirmou nesta terça-feira a existência de problemas em seu projeto de compra do Twitter, por 44 bilhões de dólares. O empresário voltou ao ponto da quantidade de usuários falsos na rede social e classificou como tópico "muito importante".

"Possuem problemas não resolvidos", declarou Musk no Fórum Econômico do Catar em uma videoconferência. O bilionário não se estendeu, mas descreveu a compra do Twitter como um tema "sensível". Segundo ele, a rede social considera o número de contas falsas e de spam como menos de 5% dos usuários diariamente ativos, mas o empresário duvida.

"Esperamos sempre uma solução sobre esse assunto tão importante", disse o chefe da Tesla e SpaceX, quando o Twitter finalmente aceitou dar informações necessárias sobre o tema, no início de junho.

A dúvida do Twitter e a votação favorável dos acionistas também fazem parte dos pontos a serem resolvidos, acrescentou. Elon Musk deseja que 80% da população americana e a metade do mundo chegue na rede social, e reconhece ser necessário "um espaço onde as pessoas não se sintam desconfortáveis ou intimidadas".

Neste tópico entra em jogo o conceito de liberdade de expressão, "diferente do livre acesso" aos conteúdos. "O Twitter deveria deixar as pessoas dizerem o que quiserem, de acordo com os limites da lei e limitar o que as pessoas veem seguindo a preferência dos usuários", defendeu.

Se seu projeto de compra obtiver sucesso, Elon Musk deseja ser o "piloto do produto" do Twitter, como fez com Tesla e SpaceX, sem que seja necessário ter o título de CEO.

