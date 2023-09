Correio do Povo no WhatsApp: você por dentro das notícias através de canal exclusivo

publicidade

O Correio do Povo já está no canal do WhatsApp, nova funcionalidade anunciada na última quarta-feira (13) pelo empresário Mark Zuckerberg. Disponível para mais de 150 países, o recurso permite que os internautas recebam notícias, vídeos e links dos mais variados canais.

No canal do Correio do Povo, por exemplo, você receberá um resumo das principais notícias do dia, ficará por dentro de coberturas ao vivo e de tudo que acontece no Brasil e no mundo.

Para se inscrever no canal do Correio do Povo, clique aqui.

O objetivo da Meta é criar o serviço de transmissão com o maior nível de privacidade no WhastAoo. Desta forma, os canais são separados das conversas privadas e os seguidores dos canais não conseguem ver os números de telefone uns dos outros.

A funcionalidade está acontecendo de forma gradual e, por esse motivo, alguns usuários ainda não têm o recurso disponível. A plataforma afirma ainda que os usuários poderão se cadastrar para serem notificados, caso não tiverem acesso imediato.