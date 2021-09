Cultura organizacional é tema relevante de Trilha Temática no Latam Retail Show 2021

publicidade

Como estimular novos modelos de negócio, uso de tecnologia e inovação dentro das empresas? Esse é o principal questionamento que a trilha temática Cultura 5.0 by AWS (plataforma de serviços de computação em nuvem) quer responder na edição 2021 do Latam Retail Show. O evento acontece no período de 14 e 16 de setembro.

Ao todo serão mais de 80 horas de conteúdo e cerca de 200 especialistas convidados do Brasil e do mundo. Entre eles, Ana Luiza Mclaren (Cofundadora do Enjoei), Ana Szasz (Head de E-commerce do Rappi), Paula Andrade (Vice-Presidente de Varejo da Natura & Co América Latina), Paulo Camargo (CEO do McDonald’s) e Paulo Correa Jr. (CEO da C&A Brasil).

O objetivo da trilha é mostrar como os novos modelos de negócios surgem dentro das empresas, a partir da cultura organizacional. Alguns assuntos abordados durante os painéis serão: cultura do design como centro de inovação, data analytics, gameficação na capacitação, as inteligências na sociedade 5.0, cibersegurança, meios de pagamento, entre outros.

Os principais destaques da Trilha Cultura 5.0 são:

• Cultura do design como centro da inovação

Hilton Menezes (CEO do Kyvo Design-Driven Innovation), Fabíola Paes (CEO da NeoMode) e Erico Fileno (Diretor Executivo de Inovação da Visa do Brasil) refletem sobre as principais curiosidades do tema.

• A transformação digital e seus impactos no consumo e no varejo

Apresentado por M.Sc Marcelo Ferreira (Mentor da Global Alumni no Programa de Transformação Digital do MIT Professional Education).

• A importância da cultura de dados (Data Analytics) nas organizações

Ricardo Contrera (Sócio da Mosaiclab), Karen Cavalcanti (Sócia da Mosaiclab), Rodrigo Chamorro (Google) e Murilo Carvalho (XP Inc.) reforçam a importância da captação e interpretação dos dados pelas para alavancar os negócios.

• Influência do design na cultura das marcas

Anelise Campoi (Presidente do Retail Design Institute - RDI), Emily Ewell (CEO da Pantys) e Samira Bolson (Head Brazil da Dengo Chocolates) discorrem sobre a força do design na cultura das marcas.

• Capacitação na era digital

Eva Lazarin (Co-Fundadora da Benkyou do Brasil), Paulo Costa (Enterprise Agile Coach do Grupo Boticário), Fabiana Cotelesse Souto Piva (Gerente Executiva de Gente & Gestão da Suzano) e Titina Aguiar (Training Manager do Andritz WW) debatem os principais aspectos do tema.

• As Inteligências na Sociedade 5.0

Guilherme Baldacci (Sócio-Diretor da Friedman), Patrícia Menezes (Diretora de Excelência Comercial da Kimberley-Clark), Marina Proença (Fundadora da Favo), Helena Carre (Global Digital Transformation Leaders da Mars Pet Nutrition) e Mohit Arora (Global Digital Transformation Leaders da Mars Pet Nutrition) abordam as principais características do tema na Sociedade 5.0.

• Tecnologia, modernidade e comportamento: os desafios dos novos modelos de gestão

Carlos Augusto Carvalho (COO and Co-Founder da Truppe!), Renata von Anckën (CBO and Co Founder da Truppe!), Rodrigo Maia (Editor Chefe da CNN Educação), Thais Lino (CPO do Oba Hortifruti), Fabio Panfieti (IT Manager do Mercado Livre), Célia Poliakovas (Gerente de TI da Localfrio), Marcelo Alexandre (CIO da Poliedro Educação) e Fernando Diniz (Head Of Digital da Petz) abordam as principais tendências dos novos modelos de gestão no mercado.

• Na era dos dados: a segurança das informações do cliente é a nova moeda de troca do varejo

Apresentado por Renata Martins (Gerente de Projetos Sr. da Gouvêa Consulting), Alexandre Bonatti (Director Systems Engineering da Fortinet), Longinus Vieira Timochenco (CISO e Diretor de Governança Corporativa do Kabum), João Marcelo Costa (CIO da RaiaDrogasil) e Renã Melo Santos (CISO e DPO do Carrefour).

• Blockchain no consumo e no varejo

Carl Amorim (Country Manager do Blockchain Research Institute - BRI – Brasil), Percival Lucena (Cientista de Pesquisa e Soluções em Blockchain da IBM), Nayam Hanashiro (Diretor Latam da R3 Corda) e Sergio Medeiros (Head of Sales and Strategic Business da 7 Comm) desmitificam o tema para os participantes.

Além da Cultura by AWS, compõem as Trilhas Temáticas do Latam Retail Show 2021: Marketing 5.0, Estratégia 5.0 e Experiência 5.0 by Twilio.

Sobre o Latam Retail Show

O Latam Retail Show é um dos eventoe mais importante no segmento de varejo e consumo B2B da América Latina. A expectativa, em 2021, é reunir líderes de diversos segmentos para compartilhar com o público suas experiências e debater as transformações que as novas tecnologias geram nos negócios, além das novas tendências do consumo no pós-pandemia.

Nascido em 2015, o Latam Retail Show se tornou, neste período, o completo e relevante evento de varejo e consumo da América Latina. Foram mais de 850 horas de conteúdo, 1.000 palestrantes e 50 mil visitantes nos últimos anos.