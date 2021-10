Dólar alto faz consumidor buscar eletrônicos usados mais baratos

publicidade

Com o dólar em patamares cada vez mais altos, os preços de muitos produtos eletrônicos lançados recentemente ficaram muito distantes do poder de compra da maioria dos brasileiros. A versão mais barata do recém-lançado iPhone 13 custa R$ 6,5 mil. Um Playstation 5, mesmo após redução nos impostos, sai por R$ 4,4 mil e um notebook com boa configuração, cerca de R$ 3 mil.

Nesse cenário, muitos consumidores acabam procurando opções que caibam em seus orçamentos, como os aparelhos seminovos e usados. Com uma busca cuidadosa, é possível encontrar anúncios bastantes vantajosos para o bolso.

De acordo com um levantamento feito pela plataforma de varejo OLX, a economia na compra de um Xbox 360 usado pode chegar até 70%. Outros produtos estão na lista dos que são encontrados em valores abaixo do mercado são os notebooks, que podem custar 52% mais baratos que os preços de mercado' e o iPhone 6s, com uma redução de até 42% no preço.

O console da Microsoft pode ser comprado por um valor médio de R$ 370 e é o produto mais vendido do site, seguido pelo iPhone 7 (que sai por R$ 986,00, em média) e notebooks (R$1013,00). Outros 5 modelos do celular da Apple (6s, 8 Plus, 7 Plus, 6 e 11) estão no ranking de produtos mais vendidos no site ao longo do terceiro trimestre de 2021.

“A valorização dos modelos de iPhone é recorrente e aquece o mercado de segunda mão, com excelentes oportunidades tanto para quem deseja vender como para quem quer comprar. Ao mesmo tempo, quem vende tem a chance de desapegar de um aparelho com quatro anos ou mais de uso a um valor considerável”, comenta Regina Botter, diretora geral da OLX.

Os smartphones da marca também dominam a lista dos itens mais procurados: o iPhone 8 Plus é o primeiro da lista, seguido pelo 7 Plus, 7 e 11. Os iPhones 7 e 11 estão no sétimo e oitavo lugar, atrás dos notebooks e do Xbox 360.

