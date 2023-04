publicidade

A SpaceX adiou, nesta segunda-feira (17), o primeiro voo de teste do Starship, o maior e mais potente foguete já construído - anunciou a empresa aeroespacial americana.

A decolagem foi suspensa minutos antes do horário previsto (10h20, em Brasília) na base de Boca Chica, no estado do Texas (sul dos Estados Unidos), informaram responsáveis da SpaceX.