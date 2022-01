Detritos espaciais russos passaram muito perto de satélite chinês

publicidade

Os detritos do satélite russo destruído no ano passado por Moscou passaram perigosamente perto de um satélite chinês, em um incidente "extremamente perigoso", segundo Pequim.

Os chineses têm um ambicioso programa espacial, que inclui o lançamento de satélites de observação e posicionamento – com objetivos militares ou civis – e o envio de sondas à Lua ou a Marte, além de missões tripuladas.

De acordo com o Centro de Detritos Espaciais da Agência Espacial da China (CNSA), citado na terça-feira pelo jornal Global Times, "detritos" do satélite russo Kosmos1408 passaram "apenas 14,5 metros" do satélite científico chinês Tsinghua na terça-feira.

As autoridades espaciais qualificaram o incidente como "extremamente perigoso", segundo a mesma fonte.

O ministério da Defesa russo admitiu em meados de novembro, após um dia de silêncio, que pulverizou o Kosmos 1408, um antigo satélite da era soviética, com um tiro de teste de míssil.

Os Estados Unidos denunciaram o ocorrido, que, em sua opinião, gerou uma "nuvem" de resíduos potencialmente perigosos para a Estação Espacial Internacional (ISS), seus ocupantes e outras naves espaciais.

Liu Jing, especialista em detritos espaciais, disse ao Global Times que é raro que detritos e naves espaciais estejam a apenas 10 metros de distância. Na sua opinião, a probabilidade de uma colisão foi "muito alta" e, em teoria, seria necessário tomar medidas para evitá-la.

Este incidente ocorre após a revelação no mês passado de outros incidentes semelhantes envolvendo dois satélites da empresa americana SpaceX.

Pequim havia denunciado uma "séria ameaça" à segurança de seus astronautas depois que as naves da empresa, fundada pelo bilionário Elon Musk, quase colidiram com a estação espacial chinesa.