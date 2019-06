E3 começa neste sábado com atenções voltadas para a Microsoft

publicidade

Para quem acompanha o noticiário relacionado aos games, a época mais esperada do ano, aquela em que os principais lançamentos no curto, médio e longo prazo são anunciados, finalmente chegou. Na teoria, a E3 começa na próxima terça-feira, em Los Angeles. Na prática, no entanto, as novidades são divulgadas quase todas antes do início da mais importante feira de jogos do mundo. E isso significa que, a partir deste sábado, o público pode esperar uma série de notícias a respeito de dezenas de games, além do provável anúncio de uma nova geração de consoles.

Sem a Sony, que não vai participar do evento pela primeira vez desde 1995, todas as atenções na E3 estarão voltadas para a conferência da Microsoft, no domingo, às 17h. É lá que devem ser anunciados os sucessores do console Xbox One, além de serviços de jogos por streaming e atualizações acerca de exclusivos como “Forza Horizon 4”, “Gears 5” e “Halo Infinite”. Como a empresa anunciou a compra de sete estúdios desde junho de 2018, é de se esperar que os primeiros resultados sejam vistos neste final de semana – um reboot de “Fable” está sendo especulado há tempos. No Twitter, o chefe da divisão Xbox, Phil Spencer, adiantou que deve mostrar pelo menos 14 novos jogos exclusivos. Afora isso, a conferência do Xbox deve servir de palco para outros jogos como o aguardado “Cyberpunk 2077”.

A primeira das desenvolvedoras a mostrar suas novidades, contudo, será a Eletronic Arts. Ao invés de uma conferência, a EA optou desta vez por uma série de streamings focando nos jogos, entre os quais um novo Star Wars e a mais recente edição da série Fifa, tudo a partir das 13h15min deste sábado. O domingo ainda reserva para as 21h30min a apresentação da Bethesda. Na segunda-feira, mais três conferências: a PC Gaming Show, às 14h, a Ubisoft, às 17h e a Square Enix, às 22h, na qual finalmente deve ser revelado o jogo dos Vingadores, “Marvel´s Avengers”. A última das apresentações será a da Nintendo, às 13h de terça-feira. Todas as conferências serão transmitidas ao vivo nos canais do YouTube das empresas.

Com a Sony de fora, novidades sobre o esperado Playstation 5 devem ficar para outra ocasião. A empresa, contudo, divulgou na semana passada a data de lançamento de “Death Stranding” um dos jogos mais esperados do ano, que conta com a presença dos atores Norman Reedus (da série “The Walking Dead”) e Mads Mikkelsen (de “Hannibal”), que estará disponível em 8 de novembro. Não será surpresa se mesmo de fora da E3, a Sony não divulgue em suas redes sociais neste final de semana um novo trailer e/ou as datas de lançamento de outros jogos esperados pelos fãs: “The Last of Us 2” e “Ghosts of Tsushima”.



Todas as apresentações da E3 (horário de Brasília):

SÁBADO

• Eletronic Arts – 13h15min

DOMINGO

• Microsoft – 17h

• Bethesda – 21h30min

SEGUNDA-FEIRA

• PC Gaming Show – 14h

• Ubisoft – 17h

• Square Enix – 22h

TERÇA-FEIRA

• Nintendo - 14h