Eclipse lunar é atração no Brasil; fenômeno foi registrado em Pelotas

O eclipse da Lua ocorrido na madrugada desta segunda-feira foi visto de várias cidades do Brasil, incluindo Pelotas e outros municípios do Rio Grande do Sul. A ocultação da Lua pela sombra da Terra foi observada na América do Sul e Central e na parte oriental da América do Norte. Também será percebida de regiões da Europa e África. O eclipse lunar total geralmente ocorre duas vezes por ano, quando o Sol, a Terra e a Lua estão perfeitamente alinhados e a Lua está cheia. À medida que mergulha na sombra da Terra, a Lua perde sua brancura.

Lua de sangue também foi vista do Rio de Janeiro / Foto: Carl de Souza / AFP / CP

Fenômeno em Rio Branco, no Acre / Foto: Juan Díaz / Ishoot / CP

Lua de sangue também foi vista em São Paulo / Foto: Ale Frata /Código 19/ Estadão Conteúdo / CP