Eclipse solar é atração nos Estados Unidos; veja fotos

Observadores do céu no hemisfério ocidental foram convocados para um "encontro" astronômico neste sábado (14): um eclipse anular do Sol que permite observar um "anel de fogo" ao longo do continente americano. O fenômeno já começou nos Estados Unidos,

Ele acontece quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra no ponto mais afastado de sua órbita em torno de nosso planeta. Dado que está tão distante, não cobre por completo o Sol, o que cria um efeito de "anel de fogo" laranja.

Nos Estados Unidos, o "caminho da anularidade" mais chamativo atravessará um punhado de grandes cidades e poderá ser observado em oito estados, como Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Colorado e Novo México.

O eclipse solar anular poderá ser visto parcialmente no céus do Rio Grande do Sul. De acordo com o Observatório Astronômico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o fenômeno será perceptível das 14h às 17h, mas o ápice está previsto para as 15h50min. Entretanto, outros observatórios, como a Fundação Planetário do Rio de Janeiro, aponta que o eclipse máximo será às 16h48min.