Elon Musk anuncia suspensão temporária do acordo para comprar o Twitter

Elon Musk anunciou, nesta sexta-feira (13), a suspensão temporária da compra do Twitter, à espera de detalhes sobre a proporção de contas falsas na rede social. "O acordo sobre o Twitter fica em suspenso de maneira temporária", tuitou o presidente da Tesla e homem mais rico do mundo.

Depois dessa mensagem, a ação do grupo caiu em torno de 20% nas negociações eletrônicas prévias à abertura da Bolsa de Wall Street e era negociada em pouco mais de 36 dólares, muito abaixo dos US$ 54,2 por ação oferecidos pelo bilionário em sua proposta de compra. O acerto para comprar a empresa ficou em 44 bilhões de dólares.

O Twitter não comentou a informação até o momento. Musk citou a erradicação das contas falsas e a transparência dos usuários como questões centrais para a compra do Twitter, uma operação para a qual ofereceu 44 bilhões de dólares no mês passado.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn