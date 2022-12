Elon Musk perde posto de pessoa mais rica do mundo para francês

publicidade

Elon Musk não é mais o homem mais rico do mundo.

O presidente da Tesla e dono do Twitter perdeu o posto para o francês Bernard Arnault, presidente-executivo da empresa LVMH, dona das marcas de luxo Louis Vuitton e Marc Jacobs, que é agora a pessoa mais rica do mundo.

O Índice de Bilionários da Bloomberg desta quarta-feira (14) dá a Arnault o primeiro lugar com uma fortuna estimada em US$ 171 bilhões (R$ 912,7 bilhões). Musk ocupa a segunda posição com US$ 164 bilhões, o equivalente a R$ 875,3 bilhões.

Segundo a Reuters, na semana passada, Musk já havia perdido brevemente o título mais rico do mundo, segundo a Forbes, após uma queda acentuada no valor de sua participação na fabricante de carros elétricos e a compra da rede social por US$ 44 bilhões (R$ 234 bilhões).

Musk ocupava o primeiro lugar da Forbes desde setembro de 2021, quando assumiu o posto do fundador da Amazon.com, Jeff Bezos, que nesta quarta-feira ocupa a quarta posição do ranking com uma fortuna estimada em US$ 116 bilhões (R$ 619,1 bilhões).

Reação do mercado

A fortuna de Musk tem sido abalada pela perda de valor das ações da Tesla, que caíram mais de 47% desde que o bilionário fez a oferta para comprar o Twitter no início deste ano.

Com isso, o patrimônio líquido de Musk caiu abaixo de US$ 200 bilhões (cerca de R$ 1 trilhão) em 8 de novembro, quando os investidores venderam ações da Tesla por temerem que o principal executivo e maior acionista da fabricante de carros elétricos esteja mais preocupado com o Twitter.

Além da Tesla, Musk também dirige a empresa de foguetes espaciais SpaceX e a Neuralink, uma startup que está desenvolvendo interfaces neurais conectar o cérebro a computadores.