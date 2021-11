Elon Musk vende US$ 5 bilhões em ações da Tesla após enquete no Twitter

publicidade

O fundador e diretor executivo da Tesla, Elon Musk, vendeu 5 bilhões de dólares (cerca de 27,47 bilhões de reais) em ações da fabricante de veículos elétricos depois de fazer uma enquete no Twitter perguntando se ele deveria vender 10% de suas ações na empresa. O homem mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de 300 bilhões de dólares, negociou 4,5 milhões de ações esta semana, de acordo com documentos protocolados na quarta-feira junto à SEC, agência reguladora do mercado dos Estados Unidos.

Mas os documentos não indicam que ele tenha atuado em resposta à pesquisa que começou sábado, na qual 57,9% dos 3,5 milhões de participantes responderam a favor da venda das ações. Na segunda-feira, ele vendeu 1,1 bilhão de dólares em ações para liquidar obrigações fiscais relativas ao exercício de opções de compra de papéis. A venda começou sob um plano de troca definido em setembro, semanas antes da pesquisa.

Não ficou claro se o restante da venda, relatado terça e quarta-feira, também foi agendado antes da votação no Twitter. Nestes dias, ele vendeu cerca de 3,6 milhões de ações por 4 bilhões de dólares.

Musk tuitou no sábado: "Foi muito falado de que ganhos não realizados são uma forma de evasão fiscal, então proponho vender 10% de minhas ações da Tesla. Você apoia isso?" "Vou respeitar o resultado desta enquete, seja ele qual for", acrescentou em outro tuíte depois de postar a enquete para seus 63 milhões de seguidores.

Menos de 10%

Mas para atingir a venda de 10% de suas ações da Tesla, o sul-africano de 50 anos terá que vender vários milhões de ações a mais do que vendeu esta semana. Antes das vendas, ele possuía mais de 170 milhões de ações da Tesla, correspondendo a cerca de 17% da empresa, de acordo com a SEC.

A fortuna de Musk cresceu com o recente aumento no preço das ações da Tesla, que passou de 130 dólares no início de 2020 para 1.222,09 dólares na última sexta-feira.

Na segunda-feira, na abertura de Wall Street, as ações despencaram até 7,2% após a pesquisa, mas se recuperaram na quarta-feira com alta de quase 4%. Por esse motivo, Musk vendeu seus títulos na segunda-feira a um preço significativamente menor do que se o tivesse feito antes de seu tuíte sobre a votação.

Musk lançou a consulta após uma proposta dos legisladores democratas dos Estados Unidos de tributar fortemente as grandes fortunas por meio de suas ações, que geralmente pagam impostos apenas quando são vendidas. Mas a intervenção de Musk na discussão sobre a desigualdade de renda nos Estados Unidos e quem deveria pagar pelos programas de seguridade social atraiu fortes críticas.

"Se o homem mais rico do mundo paga ou não seus impostos não deve depender de uma pesquisa no Twitter", escreveu o senador democrata Ron Wyden na mesma rede social. "É hora de ter um imposto sobre a renda dos bilionários", acrescentou Wyden, ao que Musk respondeu com um insulto pessoal.