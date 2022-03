Em meio a conflito com Rússia, Ucrânia aposta em referências à cultura pop para engajar nas redes

publicidade

Alvo desde a semana passada de uma ofensiva vinda da Rússia, a Ucrânia tem apostado em uma estratégia de apelo popular nas redes sociais de contas vinculadas ao governo nacional. Para gerar engajamento, ao acessar as páginas do país no Twitter é possível ver que são comuns posts que fazem referências à cultura pop e ao "heroísmo ucraniano". Além disso, os perfis fazem questão de mostrar o apoio recebido de personalidades internacionais com grande influência que se solidarizam com a situação do país após a invasão.

Em uma das postagens, nessa terça-feira, a Guarda Nacional da Ucrânia faz uma relação com a série espanhola de sucesso "La Casa de Papel", colocando os personagens Palermo (Rodrigo de La Serna), Tóquio (Úrsula Coberó) e Helsinki (Darko Peric) ao lado do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, com os dizeres "nosso herói".

Para mostrar o apoio, na segunda-feira, a Guarda Nacional repostou uma imagem do consagrado escritor Stephen King, autor de livros como "It - a Coisa" e "Carrie". Na foto, ele faz uso de uma camiseta com símbolo de apoio ucraniano, com a frase "eu estou com a Ucrânia".

"Fantasma de Kiev"

No mesmo dia, a conta publicou uma imagem produzida parecendo um cartaz de filme, chamando a atenção para o "fantasma de Kiev". O mito de um agente desconhecido que teria sozinho abatido seis caças russos tem sido amplamente divulgado pela comunidade da Ucrânia e pelas autoridades do país após um vídeo divulgado que supostamente teria mostrado o piloto em ação contra a Rússia.

O perfil oficial da Ucrânia no Twitter também destacou a "ação" do suposto piloto, publicando um vídeo afirmando que "as pessoas o chamam de fantasma de Kiev e com razão, pois ele se tornou um pesadelo para os aviões invasores russos".

People call him the Ghost of Kyiv. And rightly so — this UAF ace dominates the skies over our capital and country, and has already become a nightmare for invading Russian aircrafts. pic.twitter.com/lngfaMN01I — Ukraine / Україна (@Ukraine) February 27, 2022

O vídeo, no entanto, é falso, de acordo com verificação da empresa jornalística da Alemanha, Deutsche Welle. Conforme a apuração, os registros na verdade seriam de uma transmissão de jogo de videogame - Digital Combat Simulator World (DSC)-, que foi publicado no Youtube e que mostra um combate aéreo. A informação foi confirmada pela fabricante do jogo, Eagle Dynamics, à agência Reuters.

Postagens contendo "contrastes" entre os presidentes da Rússia e da Ucrânia também têm sido recorrentes. Em uma das publicações, o perfil oficial do país atacado fez uma montagem mostrando diferentes situações envolvendo Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Na primeira, Putin aparece sozinho, e o líder ucraniano rodeado de sua família. Em outra parte da imagem, o presidente russo está sentado em uma mesa afastado de seus oficiais militares, enquanto Zelensky surge abraçado com uma autoridade de segurança.

Two leaders, two worlds...

Freedom will prevail 🇺🇦✊ pic.twitter.com/TG7Q8Yr4xp — Ukraine / Україна (@Ukraine) March 1, 2022

Outra conta do governo também faz uma comparação com as lideranças da Rússia e Belarus, destacando o viés da democracia. Na montagem, estão diferentes presidentes da Ucrânia ao longo dos últimos. Já os chefes do Executivo dos outros países permanecem os mesmos.

Nesta quinta-feira, prosseguem com força os movimentos russos contra a Ucrânia. Kiev voltou a ser bombardeada nas primeiras horas do dia. Na região de Kharkiv, 34 civis morreram nas últimas 24 horas, segundo os serviços de emergência. As explosões que abriram o 8° dia de invasão russa ocorrem horas antes de uma nova tentativa diplomática de se chegar a um cessar-fogo no país do Leste Europeu.

