Emirados anunciam lançamento de veículo explorador à Lua em 2024

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram, nesta terça-feira, o lançamento de um veículo explorador à Lua para 2024, já que o país busca desenvolver seu setor espacial. A federação, composta por sete emirados ricos em petróleo, embarcou na exploração espacial nos últimos anos.

Em setembro de 2019, Hazza al-Mansuri foi o primeiro emirati a viajar ao espaço, a bordo de um foguete Soyuz, e o primeiro cidadão árabe a permanecer na Estação Espacial Internacional (ISS). Em julho passado, os Emirados lançaram a primeira missão espacial árabe, chamada "Esperança", rumo à Marte.

Segundo o vice-presidente emirati e emir de Dubai, xeique Mohamed Bin Rashid Al-Maktum, este país do Golfo se dirige agora para a Lua. "Iniciamos um projeto emirati para explorar a Lua", escreveu nesta terça-feira no Twitter. "Será um veículo explorador lunar de fabricação emirati, que pousará na superfície da Lua em 2024".

The rover will be 100% manufactured and developed in the UAE by Emirati Engineers. The UAE will be the fourth country in the world to send a mission to explore the moon. We will continue our contribution to the global pursuit of knowledge for the benefit of humanity. pic.twitter.com/1jemoipz7v