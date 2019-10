Engajamento é o foco da Xbox na BGS 2019, diz gerente sênior

publicidade

Com o tema "Fábrica de jogos", a Xbox trouxe para a Brasil Game Show 2019 (BGS) um stand com 130 máquinas para atender até 150 mil rodadas de jogos nos cinco dias de evento na cidade de São Paulo. A Xbox Gamepass também recebe destaque na estrutura de 1000 m². Bruno Motta, gerente sênior da Xbox Brasil, atendeu o Correio do Povo na tarde desta quinta e celebrou mais um ano de BGS.

“A gente vem desde 2011 e todo ano é uma alegria nova. Buscamos nos engajar cada vez mais com o público”, afirmou. Dos 30 jogos disponíveis, alguns ainda não foram lançados e a gameplay é um momento de receber o feedback e buscar aprimorar: “Essa parte da conversa no corredor é a parte mais legal”, acrescentou.

A Gamepass Ultimate, lançada no meio deste ano, era uma tendência global que chegou na Xbox através de contatos com fãs em feiras, eventos, feiras, redes sociais e pesquisas. “No mundo do entretenimento, o consumidor é multiplataforma. Da mesma forma para os games. E a nossa visão é que os consumidores querem jogar onde eles quiserem, no dispositivo que eles quiserem e com quem eles quiserem”, argumentou.

Os principais jogos disponíveis para os visitantes testarem no stand da Xbox são: Bleeding Edge, Minecraft Dungeons, Battletoads, Gears 5, Minecraft Dungeons, Ori and The Will of the Whisps. A BGS segue até domingo, na Expo Center Norte, em São Paulo.