Entenda a polêmica envolvendo a marca Bacio di Latte no Twitter

A marca Bacio di Latte ficou por horas entre os assuntos mais comentados do Twitter no último domingo e ainda é o centro de discussões até hoje. Isso porque Catharina Lima publicou em seu perfil uma foto em que aparecem cinco potes de sorvete da marca. No tweet, ela contou que precisava “comer coisas geladas por x dias” e, por esse motivo, seu pai fez a compra.

Eu: preciso comer coisas geladas por x dias



Meu pai: pic.twitter.com/PuQEThRDfw — Catharina 🍦 (@quasemiss) April 4, 2022

Muitos usuários da rede social entenderam a atitude de Catharina como uma “ostentação”. Um pote de sorvete de 630ml da Baccio é vendido por 62 reais, por exemplo. A marca brasileira se inspira em gelaterias italianas.

A partir da publicação, surgiram críticas e debates que passavam pelos mais diversos temas, entre eles abandono paterno e a desigualdade social.

É de bom tom ostentar e postar? Não. Mas se você quer….#choices — DanDan (@dan_dan8989) April 4, 2022

Já outras pessoas se posicionaram a favor de Catharina e enalteceram o gesto de carinho do pai da menina. "Vocês estão problematizando carinho de pai, é sério?", questionou uma usuária.

Parabens humanidade perdida, vocês estão problematizando carinho de pai, é sério?? Cara isso é inacreditável, que época insuportável pra se viver — Marcela 🙃 (@NemlaeNemca) April 4, 2022

O dinheiro é dela, do pai dela. Ganhado de forma honesta, ela compra o que quiser, a hora que quiser. E as redes sociais são da pessoa, pra ela postar o que quiser. Quem não gostar, tiver com inveja, só excluir ou deixar de seguir. — Tretas Online (@derniborges) April 6, 2022

A Bacio di Latte não se posicionou em relação à polêmica, enquanto Catharina disse que silenciou o tweet devido às críticas e fez outras publicações ironizando a situação.