Entenda como vai funcionar a TV 3.0, que deve chegar ao mercado em 2025

As televisões hoje disponíveis têm uma qualidade de imagem cada vez melhor e o o recurso Smart fez com que os equipamentos não exibam somente conteúdos abertos e fechados das emissoras, mas também serviços privados por meio do streaming. A versão mais recente que a população acessa hoje é a 2.5. Em 2025 deve chegar a chamada TV 3.0. Ela promete ser mais imersiva e personalizável, com o objetivo de levar uma experiência de cinema para os usuários dentro de casa.

A TV 3.0 deve estar mais conectada com outros equipamentos nas residências. A professora do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal Fluminense (UFF), Débora Saade, afirma durante o Futurecom 2022 que a população poderá, por exemplo, assistir a uma cena de um campo de lavanda e a iluminação na casa mudar para a cor roxa na sala de estar. Se existir um difusor de odor inteligente no lar, cheiros mais agradáveis também poderão ser ativados no momento do frame.

A ideia também é a TV 3.0 trazer uma maior interatividade com os humanos. Com equipamentos de inteligência artificial, as pessoas poderão trocar de canal com o movimento dos olhos. Os aplicativos para acessar os canais devem aumentar. Se hoje, as pessoas utilizam mais os apps próprios das Smart TVs para controlar as ações dos televisores, futuramente a intenção é de através dos celulares poder acessar com mais detalhes a programação e executar ações variadas com os celulares.