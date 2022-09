Entenda o que é o BeReal, rede social sem filtros que desafia usuários a mostrar a vida real

publicidade

Sem filtros, sem curtidas, imprevisível e apenas dois minutos para postar. O BeReal ("Seja Real", em tradução livre) chegou com a proposta de ser uma rede social diferente de todas as outras. Nele, o usuário recebe uma notificação diária e tem um tempo limitado para compartilhar uma foto mostrando o que está fazendo. A ideia é incentivar as pessoas a serem autênticas, exibindo a vida real sem filtros.



Usuários têm tempo limitado para compartilhar fotos | Foto: BeReal / Divulgação / CP

Disponível gratuitamente para os sistemas iOS (a partir da versão 14.0) e Android, o aplicativo francês foi criado por Alexis Barreyat e Kevin Perreau em 2020, mas foi em agosto deste ano que começou a ganhar popularidade no Brasil, segundo dados do Google Trends. Para criar uma conta é simples. Basta baixar o aplicativo, informar o nome, data de nascimento e número de celular. Será enviado um código de confirmação para o aparelho e, depois de confirmar o número, a rede social será liberada para uso.

O BeReal promete desafiar os usuários. Isso porque, diferentemente do Instagram, as pessoas não podem publicar várias vezes no mesmo dia, fazer edições e adicionar filtros nas imagens. Além disso, não é permitido escolher o horário para postar. Na plataforma, os internautas não colecionam seguidores, mas amigos. Mas para ter acesso ao conteúdo de outras pessoas, é necessário publicar seu próprio registro primeiro. Também é possível enviar mensagens privadas nas fotos de amigos e interagir através da função RealMojis.

Milena Giacomini, de 28 anos, criou sua conta no app no mês passado, quando o BeReal viralizou no país, e teve uma boa experiência. Ela convidou vários amigos para a plataforma e considera que o principal benefício é “ver o que as pessoas estão fazendo naquele exato momento sem a necessidade de montar um grande cenário”.

Já Madu Porto, de 23 anos, também se tornou usuária do app há um mês, mas passou a usar com frequência nas últimas duas semanas, quando começou a receber um fluxo maior de notificações de amigos. “Não tem grandes vantagens frente às outras redes, mas torna-se mais um hábito divertido e curioso”, destaca. Ela conta que gosta de ver imagens que não seriam postadas em outras redes: “Acho muito interessante quando o BeReal acontece em horário de trabalho, aí posso olhar a tela do computador de todo mundo.”

Notificações diárias em momentos aleatórios

A notificação “É hora de BeReal” pode chegar em qualquer momento do dia e, a partir disso, a pessoa tem até dois minutos para tirar uma foto com a câmera frontal e traseira e publicar. Caso queira refazer as imagens, é possível, mas sem ultrapassar os dois minutos.



Notificações são enviadas em momentos aleatórios | Foto: BeReal / Divulgação / CP

Se o usuário não puder fotografar naquele momento, o app permite que seja compartilhado depois, mas mostrará um aviso de atraso junto com a imagem. Para postar no BeReal também é simples. Basta abrir a notificação e fazer o registro com as duas câmeras. Depois, a pessoa deve escolher quem verá a foto, se são apenas os amigos ou todos que utilizam a rede, e clicar em "Enviar".

Semelhante a outras plataformas, os posts do BeReal ficam disponíveis para os amigos somente por 24 horas. Os autores podem ver suas publicações antigas através do recurso “Suas Memórias”, que mostra um calendário com cada registro do dia.



Usuários podem ver suas publicações antigas no BeReal | Foto: BeReal / Divulgação / CP