Entenda o que é o ChatGPT, robô que pode substituir o Google

Uma nova tecnologia que responde a qualquer tipo de pergunta começou a ganhar força e pode se tornar uma ameaça para o Google. É semelhante aos alto-falantes inteligentes como Alexa, Siri e Google Assistente, mas em texto. Trata-se do ChatGPT, lançado no final de novembro pela startup OpenAI, que tem o bilionário Elon Musk como um dos fundadores. Em menos de uma semana, mais de 1 milhão de pessoas já haviam criado uma conta para conversar com o robô, de acordo com o CEO Sam Altman.

E esse sucesso se deve ao alto desempenho da inteligência artificial, que supera qualquer chatbot já criado e vai muito além de simples respostas automáticas. O ChatGPT é capaz de desenvolver diálogos como se fosse uma pessoa humana. Além de responder dúvidas gerais com explicações coerentes e detalhadas, ele escreve músicas e poemas, resolve equações matemáticas, dá conselhos e pode até sugerir títulos para uma reportagem.

Diferentemente de outros chatbots, o ChatGPT não fica confuso com as mensagens e nem pede para os usuários repetirem as perguntas. O Correio do Povo pediu para que a inteligência artificial escrevesse um poema sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Depois, solicitou dicas para enfrentar o calor no território gaúcho. Confira o resultado:

Devido a sua eficiência, muitos especialistas já projetam que o robô poderá substituir o Google nos próximos anos. O principal criador do Gmail, o programador Paul Buchheit, chegou a comentar sobre o software em sua conta no Twitter. Para ele, em um ou dois anos, o ChatGPT causará a “disrupção total” do Google.

Google may be only a year or two away from total disruption. AI will eliminate the Search Engine Result Page, which is where they make most of their money.



Even if they catch up on AI, they can't fully deploy it without destroying the most valuable part of their business! https://t.co/jtq25LXdkj — Paul Buchheit (@paultoo) December 1, 2022

O surgimento dessa tecnologia também gerou preocupação de que ela possa substituir jornalistas ou programadores. Isso porque, entre suas variadas funcionalidades, o robô conseguiu gerar um código Python intrincado e escrever redações de nível universitário quando solicitado.

O software está em fase de pesquisa, mas pode ser testado gratuitamente. Para falar com o robô, basta acessar o site neste link, criar uma conta ou entrar com Google ou Microsoft e iniciar a conversa.