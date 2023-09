Entenda por que o Império Romano viralizou nas redes sociais

publicidade

Mais de mil e seiscentos anos depois de sua queda, o assunto sobre Império Romano viralizou o mundo da web nesta sexta-feira após uma publicação sobre o tema. Em um vídeo com mais de 1 milhão de visualizações, uma influencer questiona: Por que os homens pensam a todo momento no Império Romano?

No TikTok, uma brasileira explica a origem do questionamento: “eu vi o vídeo de uma gringa falando para as meninas perguntarem para os homens que elas conhecem sobre a frequência em que eles pensam no Império Romano.” No mesmo vídeo, a jovem revela o que descobriu sobre a experiência. “É bizarro a resposta. Eu vi ela falando que eles respondem com naturalidade que pensam com frequência no Império Romano. Não acreditei muito nisso e testei. Ele respondeu com a maior naturalidade 'quase todo dia'”, revela a influnecer. E questiona: "gente, o que acontece?”.

Depois de viralizado, o assunto virou uma espécie de gatilho para outras postagens e memes, sendo o líder de Trends na rede social X (antigo Twitter) na tarde desta sexta-feira, 15.

isso aqui me pegou bastante



MULHERES NÃO PENSAM NO IMPÉRIO ROMANO COM FREQUÊNCIA? pic.twitter.com/JqvTf6MTFO — zeca (@jorgitovaIdivia) September 14, 2023

ta rolando uma trend de perguntar pra homens com que frequência eles pensam no império romano



achei que fosse coisa de estadunidense ate perguntar pro joao pedro e ele responder ISSO pic.twitter.com/Spno15BVSf — Isabela Rincon (@isabelarrincon) September 15, 2023

Mas afinal, o que foi o Império Romano?

Dominante por quase 500 anos, o Império Romano foi um período da antiga civilização romana, caracterizado por uma forma de governo autocrática liderado sempre por um imperador e por extensas possessões territoriais em volta do mar Mediterrâneo na Europa, África e Ásia.

O Império Romano foi uma das mais fortes potências econômicas, políticas e militares do seu tempo. Foi o maior império da antiguidade Clássica e um dos maiores da História. Estudos dizem que no apogeu da sua extensão territorial, o Império Romano exerceu autoridade sobre cerca de uma população de mais de 70 milhões de pessoas, à época 21% da população mundial.

A longevidade e extensão do império proporcionaram uma vasta influência na língua, cultura, religião, técnicas, arquitetura, filosofia, lei e formas de governo dos estados que lhe sucederam.

Em diversas cidades do mundo, como Roma e Nápoles, situadas na Península Itálica, é possível ver a herança deixada pelo Império Romano através de prédios, estátuas e outras obras de arte.