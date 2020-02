EUA revisará aquisições de grandes empresas tecnológicas

publicidade

Uma agência reguladora dos Estados Unidos disse nesta terça-feira que revisará as aquisições feitas desde 2010 por cinco gigantes da tecnologia por possíveis efeitos na concorrência. O anúncio da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos abre as portas para possíveis investigações de operações feitas pela Amazon, Apple, Facebook, Microsoft e Alphabet, proprietária do Google. Em comunicado, o órgão regulador disse que pediu às cinco empresas "que forneçam informações sobre aquisições não informadas às agências de concorrência", realizadas entre 2010 e 2019.