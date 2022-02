Evento South Summit Brasil, em Porto Alegre, é transferido para maio

publicidade

O South Summit Brasil, um dos maiores eventos internacionais de inovação e tecnologia, foi transferido para os dias 4, 5 e 6 de maio desse ano, no Cais Mauá, em Porto Alegre. A mudança foi anunciada pela empresa organizadora, a 4all, nesta quarta-feira, 2.

Inicialmente, o evento estava programado para os dias 29, 30 e 31 de março. A organização confirmou, ainda, a segunda edição do South Summit Brasil para março de 2023, também na Capital.

"A feira é fundamentalmente presencial e o atual cenário da pandemia poderia impor restrições em relação a dimensão que queremos dar a este evento. A prefeitura está junto com os empresários recuperando os armazéns para realizar uma grande feira, tanto neste ano, quanto na edição anunciada para março de 2023", afirmou o prefeito Sebastião Melo.

De acordo com a Prefeitura, o adiamento ocorre devido à situação da Covid-19, para garantir a saúde e a melhor experiência dos participantes. Outro ponto preponderante foi a adequação das agendas internacionais dos envolvidos com o evento.

Ineditismo na América do Sul

Pela primeira vez, o South Summit será totalmente realizado fora da Europa. Conforme a organização, a escolha de Porto Alegre se deu porque a cidade possui um ecossistema de inovação que conta com grandes parques tecnológicos e mais de mil startups. O Brasil é considerado o maior ecossistema da América Latina, sede de mais de 20 unicórnios, ou seja, empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão.

O South Summit é reconhecido como uma plataforma global para inovação e conexões entre os principais participantes do ecossistema global, startups, corporações e investidores para gerar resultados e negócios. A iniciativa, criada pela Startup Espanha em 2012, está sediada em Madrid e estende sua rede de conexão para o resto do mundo. Em Porto Alegre, deve impactar milhares de pessoas e contar com mais de 300 palestrantes, em um total de 5 mil metros quadrados, no Centro Histórico.