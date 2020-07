Facebook alertará sobre uso da máscara em meio a novos surtos de coronavírus

publicidade

O Facebook informou nesta quinta-feira que emitirá lembretes aos seus usuários para usarem máscaras, respondendo à mais recente onda de casos do novo coronavírus nos Estados Unidos, o que provocou novos temores sobre a pandemia.

A gigante das redes sociais informou que incluiria os alertas no topo dos feeds do Facebook e do Instagram, começando para os usuários dos Estados Unidos e com planos de expansão no futuro. "Com o aumento dos casos da Covid-19 nos EUA, estamos colocando um alerta no topo do Facebook e Instagram para lembrar a todos de usarem máscaras", disse a empresa em comunicado.

O Facebook também incluirá dicas extra de prevenção e links direcionados para agências de saúde pública em seu Centro de Informações Covid-19. A iniciativa ocorre em meio à não obrigatoriedade de usar máscaras em algumas partes dos Estados Unidos, com cidadãos americanos rejeitando o seu uso e o interpretando como intrusão do governo.

O presidente Donald Trump, que ainda não foi visto em público usando uma máscara durante a pandemia, disse nesta semana que "não terá nenhum problema" em fazê-lo em certas circunstâncias. "Se eu estivesse em uma situação em que estivesse aglomerado com pessoas, usaria com certeza", disse Trump em entrevista à Fox Business, após muitos estados relatarem um aumento no número de casos.

No último mês, especialistas expressaram preocupação quando Trump realizou um comício em Tulsa, Oklahoma, sem exigir que os participantes usassem máscaras. Oito membros de sua equipe de campanha que trabalharam nesse evento testaram positivo para a doença.