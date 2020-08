Facebook lança centro de informações para eleições nos EUA

publicidade

O Facebook lançou nesta quinta-feira um centro de informações para as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, como parte de sua campanha para ajudar milhões de eleitores a se registrarem e contra-atacar a desinformação. O local, acessado a partir do menu do Facebook e Instagram, "servirá como uma janela única para fornecer às pessoas nos Estados Unidos as ferramentas e informações que precisam para fazer sua voz ser ouvida nas urnas", disse o gigante das redes sociais.

A iniciativa é o mais recente esforço para evitar que a desinformação se reproduza na plataforma como ocorreu nas eleições de 2016 e pela qual foi criticada. O Facebook afirmou que a ferramenta de informação ao eleitor também o ajudaria a navegar pelas mudanças nos procedimentos de votação que estão sendo introduzidas em vários estados devido à pandemia.

"Também é importante que ajudemos a proteger a integridade de nossas eleições", disse a empresa com sede em São Francisco. Os usuários podem utilizar a ferramenta para verificar se estão registrados para votar e como fazer o registro caso não estejam.

A partir desta quinta-feira, o grupo adicionará "hashtags" às publicações relacionadas à votação em ambas as redes, depois de implementá-las no mês passado para os políticos, informou o grupo. O lançamento inclui também uma função de alerta para que as autoridades eleitorais estaduais e locais possam comunicar aos eleitores informações atualizadas sobre as eleições.

"Isso se tornará cada vez mais crítico à medida em que nos aproximarmos das eleições, dadas as possíveis mudanças de última hora no processo de votação que podem afetar os eleitores", disse o Facebook. Apenas as páginas de uma única autoridade governamental, e não páginas pessoais de funcionários, poderão usar esta função.

O lançamento ocorre em meio a preocupações sobre as campanhas destinadas a influenciar nas eleições e na opinião pública de outros países. O Facebook afirmou que o centro de informações é outra etapa em sua linha de defesa contra a interferência eleitoral. "Ao fornecer informação clara, precisa e confiável às pessoas, continuaremos reduzindo a capacidade das redes maliciosas de aproveitar a incerteza sobre a pandemia para interferir nas eleições", destacou.