Facebook pretende lançar criptomoeda em 2020

O Facebook planeja lançar sua própria criptomoeda no primeiro trimestre de 2020 - informa a rede BBC nesta sexta-feira. Por enquanto com o nome de GlobalCoin, este projeto de moeda virtual foi revelado primeiro pela Bloomberg em dezembro. De acordo com a empresa, a moeda será testada em nível interno até o fim do ano. Depois, será lançada para alguns países, afirma a BBC, acrescentando que o Facebook dará mais detalhes em breve.



A GlobalCoin usará a tecnología "blockchain", uma espécie de imenso registro público e infalsificável que permite uma transferência rápida, anônima e segura das moedas virtuais. Esta tecnologia é usada pela grande maioria das criptomoedas, entre elas o bitcoin.



Diferentemente desta última, a cotação da GlobalCoin poderá estar indexada a uma cesta de moedas reais para limitar sua volatilidade - uma característica das criptomoedas que costuma receber críticas. Ao mesmo tempo, o jornal Financial Times revelou nesta sexta-feira, com base em duas fontes, que o Facebook entrou em contato com "pelo menos duas plataformas de intercâmbio de criptomoedas, Coinbase e Gemini, por meio das quais os usuários poderão conservar sua "moeda Facebook" de forma segura, ou convertê-la em outras divisas" - virtuais, ou reais.