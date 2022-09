Foguete Blue Origin cai após decolagem sem deixar feridos

publicidade

Um foguete da Blue Origin não tripulado caiu pouco após decolar, nesta segunda-feira (12) no Texas, sul dos Estados Unidos, informou a empresa espacial de Jeff Bezos, acrescentando que a cápsula se separou do resto do foguete.

"Falha no mecanismo de impulsão durante o voo não tripulado de hoje", anunciou a empresa, acrescentando em seguida que o sistema de ejeção da cápsula funcionou como esperado.

Um vídeo mostra a aterrissagem forçada da cápsula, mas não os restos do foguete, que caiu. "Não houve feridos", declarou a Blue Origin.

