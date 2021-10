Foguete mais ecológico do mundo está sendo desenvolvido na Escócia

publicidade

Um foguete considerado o mais ecológico do mundo está sendo desenvolvido na Escócia pela empresa britânica Orbex e deve ficar pronto no final de 2022. Movido a partir de biocombustível, o Orbex Prime, como foi nomeado, produz até 96% menos emissões que veículos operados com combustíveis fósseis e também não deixar detritos por onde passa - seja na terra, nos oceanos ou na atmosfera. Além disso, foi projetado para ser reutilizável, ou seja, enviado ao espaço mais de uma vez.

Um novo estudo da Universidade de Exeter, na Inglaterra, concluiu que o abismo entre as emissões do Prime e de outros veículos se deve, sobretudo, a emissão de altos níveis do chamado carbono negro, material formado pela combustão incompleta de combustíveis que contêm carbono.

A substância é uma das que mais contribuem para a mudança climática quando emitida por motores de foguetes em direção a estratosfera (segunda camada mais próxima da Terra).

Ainda segundo a pesquisa, um único lançamento do Prime resultaria em emissões totais de 13,8 toneladas de CO2 equivalente (uma unidade padrão para medir a pegada de carbono, ou seja, a quantidade de carbono emitida na atmosfera). O número é comparável às emissões médias criadas por uma única pessoa no Reino Unido, que é de 12,7 toneladas.

No momento, o número de voos de foguetes é muito baixo – em todo o ano de 2020, por exemplo, houve 114 tentativas de lançamento orbital no mundo, de acordo com a Nasa, a agência espacial norte-americana. Apesar disso, as emissões dos foguetes são emitidas para a alta atmosfera e por lá permanecem por dois a três anos.

"Acreditamos que é hora de abandonar o uso de combustíveis fósseis altamente poluentes, agora que alternativas mais eficientes e sustentáveis estão prontamente disponíveis, e esperamos ver regulamentos muito mais rígidos entrando em vigor", afirmou o CEO da Orbex, Chris Larmour.

"Enquanto o mundo se prepara para participar da conferência sobre mudança climática COP26 em Glasgow, já mudamos de forma decisiva para uma solução totalmente sustentável que evita os perfis de emissões de carbono massivas de soluções de lançamento de combustível fóssil antiquadas", completou.