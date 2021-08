Foguete russo lança 34 satélites da operadora britânica OneWeb

publicidade

Um foguete russo Soyuz, operado pelo europeu Arianespace, lançou na madrugada de sábado para domingo 34 novos satélites da operadora britânica OneWeb, que implanta uma constelação para fornecer Internet de alta velocidade em todo o mundo. O foguete decolou "com sucesso" às 19h13min (horário de Brasília) de sábado no cosmódromo russo de Baikonur no Cazaquistão, informou um comunicado da Agência Espacial Russa (Roscosmos).

Este é o quinto lançamento de satélites OneWeb este ano. Com esses 34 satélites, OneWeb dispõe agora de 288 satélites em órbita.

OneWeb, propriedade do governo britânico junto com a indiana Bharti, planeja lançar uma internet mundial até o final de 2022 com uma rede de 650 satélites. Em setembro de 2020, OneWeb e Arianespace assinaram um contrato pelo qual o grupo europeu lançará até dezembro de 2022 os satélites que faltam para completar a constelação.

Atualmente há vários projetos de constelação de satélites para uma internet global. O bilionário americano Elon Musk, fundador da empresa espacial SpaceX, já colocou em órbita mais de 1.500 satélites de sua rede Starlink. O fundador da Amazon, o também americano Jeff Bezos, tem um projeto parecido chamado Kuiper.

Спутники #OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли.



🌐📡 Доступ будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли pic.twitter.com/JNtIfkO8aR — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 22, 2021

Veja Também