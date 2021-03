Fracassa novo voo de teste do foguete Starship, da SpaceX

publicidade

O quarto voo de teste do foguete Starship da SpaceX fracassou nesta terça-feira e o protótipo caiu, confirmou no Twitter o fundador da empresa, Elon Musk.

"Algo importante aconteceu" no momento da descida, escreveu ele. "Vamos saber o que aconteceu assim que pudermos examinar os fragmentos no final do dia", acrescentou Musk, brincando, "pelo menos a cratera está no lugar certo!"