França quer bloquear criptomoeda do Facebook na Europa

A França afirmou nesta quinta-feira que bloqueará o desenvolvimento na Europa da libra, a criptomoeda que o Facebook pretende lançar em 2020, porque ameaça a "soberania monetária" dos Estados. "Quero ser absolutamente claro: nestas condições não podemos autorizar o desenvolvimento da libra em território europeu", declarou o ministro francês da Economia, Bruno Le Maire, no discurso de abertura de uma conferência da OCDE.



"A soberania monetária dos Estados está em jogo", afirmou, antes de advertir sobre os riscos que poderiam resultar desta "possível privatização de uma moeda (...) nas mãos de um único ator com mais de 2 bilhões de usuários no planeta".



"Qualquer decisão sobre o funcionamento desta moeda, a gestão de suas reservas, poderia criar distúrbios financeiros consideráveis", disse Le Maire, que também afirmou temer que a libra substitua a moeda nacional nos Estados com moeda frágil ou em grande desvalorização. O projeto de moeda virtual anunciado em junho pelo Facebook deve ser aprovado no primeiro semestre de 2020.