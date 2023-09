França suspende venda do Iphone 12 por excesso de emissão de ondas eletromagnéticas

publicidade

O iPhone 12, o smartphone da Apple lançado em 2020, não poderá mais ser comercializado na França porque excede os limites de valores de ondas eletromagnéticas emitidas e absorvidas pelo corpo humano, de acordo com a Agência Nacional de Frequências (ANFR).

A autoridade também pede que a Apple "utilize todos os meios disponíveis para remediar rapidamente essa falha" nos exemplares que já foram vendidos, disse em comunicado enviado à AFP nesta terça-feira.

"Confio no senso de responsabilidade da empresa para cumprir nossas regras. Minha missão é fazer com que sejam respeitadas. Se não o fizerem, estou pronto para ordenar a retirada do iPhone 12 de circulação", disse o ministro francês responsável pelo setor digital, Jean-Noël Barrot, em entrevista ao jornal Le Parisien.

Segundo ele, para cumprir as regulamentações, uma simples atualização de software do telefone seria suficiente. A Apple tem 15 dias para fazê-lo.

Especificamente, o iPhone 12 excede em 1,74 W por quilograma (W/kg) o valor limite regulamentar correspondente à energia que o corpo humano pode absorver quando o telefone é segurado na mão.

