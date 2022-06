Fundo de Musk pagará investidores da Tesla prejudicados por tuíte do executivo

publicidade

A Securities and Exchange Commission (SEC) informou nesta sexta-feira que foram estabelecidas as distribuições do Tesla Fair Fund, estabelecido para indenizar investidores da Tesla prejudicados pelo comandante da empresa. O Fundo foi estabelecido após o executivo-chefe, Elon Musk, concordar em pagar US$ 40 milhões para resolver um processo na SEC.

Musk afirmou em 2018 no Twitter que teria "financiamento assegurado" para tornar a Tesla uma empresa privada, mas o processo afirmava que a informação era falta e induzia investidores ao erro.

Com isso, aqueles que compraram ações da Tesla entre 12h48 do dia 7 de agosto de 2018 até 16 horas do dia seguinte (hora de Nova York) são elegíveis para receber desse fundo.

Veja Também