G7 alerta contra riscos de Libra do Facebook

Os ministros das Finanças do G7 alertaram nesta quinta-feira contra os riscos para o sistema financeiro internacional de projetos de criptomoedas como a Libra anunciada pelo Facebook, após sua reunião em Chantilly, norte de Paris.



"Ministros e governos concordam que projetos como Libra podem ter um impacto sobre a soberania monetária e o funcionamento do sistema monetário internacional", afirmou a presidência francesa em sua declaração final da reunião.



Os ministros também chegaram a um consenso para tributar os gigantes digitais, o que abre as portas para um acordo internacional. "Os ministros das Finanças concordaram com a urgência de enfrentar os desafios fiscais impostos pela economia digital", afirma o comunicado.