Game gaúcho "Esquadrão 51" terá distribuição mundial

publicidade

“Esquadrão 51”, game brasileiro produzido pela Loomiarts - em parceria com Fehorama Filmes - teve seus direitos de distribuição adquiridos pela empresa chinesa WhisperGames (de “Conan Unconquered”). A união foi apresentada na Gamescom, maior evento de games do mundo realizado no final de agosto.

Na trama, alienígenas chegam à Terra com a promessa de um futuro melhor. Porém o planeta acaba dominado pela Corporação Vega, liderada pelo terrível Diretor Zarog. Surge então o Esquadrão 51 - liderado pela tenente Kaya - e suas aeronaves para combater os discos voadores.

A criação do game e roteiro é de Márcio Rosa, com produção executiva de Matheus Piccoli e Giordano Gio, e direção das cenas de atores de Felipe Iesbick. No elenco estão Kaya Rodrigues, João França (1960-2020), Oscar Simch, Cristian Verardi, e outros.

Segundo o criador do jogo, o programador gaúcho Márcio Rosa, a ideia evoluiu de um projeto de fim de semana até se tornar uma sofisticada produção que une videogame e cenas reais. “Eu pensei em fazer cutscenes filmadas - as cenas narrativas entre as fases - por causa da minha proximidade com o pessoal do cinema”, relembra Rosa. Ao todo, os jogadores terão que vencer onze estágios para terminar o jogo. “É um game desafiador, mas que também pode ser atrativo aos jogadores mais interessados na estética e narrativa”, promete.

A previsão de lançamento é para 2021, nas plataformas Nintendo Switch, PC, Playstation 4 e Xbox One.