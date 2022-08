Gigante chinesa Tencent registra queda em receita

publicidade

A gigante de tecnologia chinesa Tencent registrou, nesta quarta-feira (17), seu primeiro declínio trimestral de receita desde seu IPO em 2004, de acordo com um comunicado. A receita do segundo trimestre caiu 3% em relação ao ano anterior, para 134 bilhões de yuans (US$ 19,8 bilhões), enquanto o lucro caiu 56%, para 18,6 bilhões de yuans.

A Tencent também cortou cerca de 5.500 empregos no final de junho, a primeira redução trimestral do número de funcionários desde 2014. A China vem endurecendo as regulamentações contra a indústria de videogames há meses para combater o vício entre as crianças, reduzindo os lucros de gigantes como a Tencent e a rival NetEase.

A Tencent comentou que o mercado doméstico de videogames está enfrentando "desafios de transição", enquanto o mercado internacional está em um "período de digestão pós-pandemia", no qual as pessoas estão gastando em outras mídias de entretenimento. A empresa é uma das maiores do setor de tecnologia chinês.

As medidas regulatórias tomadas por Pequim eliminaram mais de US$ 1 trilhão do valor de mercado combinado das gigantes de tecnologia do país em 2021. A Tencent abriu seu capital em Hong Kong em 2004 e teve um crescimento de dois dígitos durante grande parte do boom da internet na China.

Veja Também