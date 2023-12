Google apresenta Gemini, nova inteligência artificial para rivalizar com ChatGPT

publicidade

O Google anunciou nesta quarta-feira o lançamento do Gemini, seu modelo mais avançado de inteligência artificial (IA) para rivalizar com o ChatGPT. O modelo é o mais avançado e está em seu primeiro formato, o Gemini 10, otimizada para diferentes tamanhos: Ultra, Pro e Nano. Estes são os primeiros modelos da era Gemini. Com ela, o Google acreditar estar concretizando a visão que tínhamos quando formou o Google DeepMind no início deste ano.

"A nova era dos modelos de IA representa um dos maiores esforços científicos e de engenharia que empreendemos como empresa. Estou genuinamente animado com o que está por vir e com as oportunidades que Gemini abrirá para pessoas em todos os lugares", publicou o CEO do Google e da Alphabet, Sundar Pichai.

A plataforma está disponível em inglês em mais de 170 países e territórios. O Gemini tem de compreender, resumir, raciocinar, fazer brainstorming, escrever e planejar.

