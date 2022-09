Google encerra atividades da Stadia, sua plataforma de videogames online

publicidade

Três anos após o lançamento da plataforma de videogame online Stadia, que permite que seus usuários joguem sem a necessidade de um console ou computador, o Google anunciou nesta quinta-feira (29) o encerramento definitivo do serviço em janeiro.

A Stadia, lançada em novembro de 2019, "não atraiu o público que esperávamos", disse Phil Harrison, gerente do grupo, em uma postagem no blog do Google. "Então, tomamos a difícil decisão de começar a encerrar" seus serviços, acrescentou.

Os assinantes terão acesso ao serviço até 18 de janeiro. Além disso, a empresa reembolsará os equipamentos, principalmente os controles que permitem o acesso à plataforma, adquiridos na Google Store, bem como os jogos comprados na Stadia. No entanto, o grupo não reembolsará as assinaturas.

"Tiveram uma grande ideia, mas um modelo de negócios ruim", analisou Michael Pachter, da Wedbush Securities. "Tentaram oferecer um serviço por assinatura, mas quase sem jogos".

Ao pagar cerca de 10 dólares mensais, os assinantes da Stadia têm acesso a um número limitado de jogos, mas precisam desembolsar mais dinheiro para adquirir outros jogos.

A Microsoft, fabricante do Xbox, oferece seu serviço online Game Pass "com muitos jogos", que os jogadores também podem baixar de graça em seus consoles ou computadores, o que o torna muito mais atrativo, lembrou Pachter. O Game Pass conta com mais de 25 milhões de assinantes, enquanto a Stadia tem menos de um milhão.

A Microsoft, que também possui vários estúdios de videogame, conta com sua grande comunidade de jogadores de console e computador para alimentar o Game Pass, permitindo que eles joguem na tela de sua escolha, incluindo telefones, tablets ou TVs, armazenando jogos na nuvem.

O serviço da Microsoft não depende de uma equipe dedicada, exigindo apenas que o jogador tenha um controle compatível e uma boa conexão de internet para baixar um aplicativo e jogar, o que o colocava em concorrência direta com a Stadia desde o seu lançamento, embora com um catálogo muito mais amplo de jogos.

Recentemente, a Microsoft fez uma parceria com a fabricante sul-coreana Samsung para integrar a capacidade de acessar o Game Pass diretamente em suas smart TVs.

Seus grandes concorrentes Sony e Nintendo também se posicionaram nesse mercado da "Netflix dos videogames". Assim como a Apple fez com o Arcade e, mais recentemente, a Amazon com sua plataforma Luna.