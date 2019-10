Google lança seu serviço de jogos em streaming em 19 de novembro

publicidade

O Google anunciou, nesta terça-feira, que lançará seu serviço de jogos em streaming Stadia em 19 de novembro, na expectativa de oferecer um jogo com qualidade de console na nuvem.

O anúncio ocorreu em um evento do Google em Nova York, onde a gigante da tecnologia estava lançando uma série de novos produtos de hardware. O Stadia permite jogar videogames em qualquer dispositivo conectado à Internet, eliminando a necessidade de consoles de jogos. Ele custará US$ 9,99 por mês e competirá com o Apple Arcade, que está sendo oferecido pela metade desse valor.

O streaming de jogos em tempo real a partir da nuvem promete agitar um mercado crescente que registou um valor de US$ 135 bilhões em todo o mundo no ano passado, segundo analistas.