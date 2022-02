Governo do Rio Grande do Sul confirma invasão a sites ligados ao Estado

publicidade

O governo do RS, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, confirmou nesta terça-feira que sites ligados ao Estado foram invadidos durante a madrugada. De acordo com a pasta, não houve vazamento de dados após o ataque, e o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) já bloqueou a iniciativa e trabalha para que tudo volte ao normal o mais breve possível.

As páginas do Piratini, Secretaria Estadual de Saúde (SES), da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), do Detran e da Procergs são algumas que não podem ser acessadas no momento.

A assessoria da SES informou que o único trabalho que está sendo afetado no momento é a indexação de dados no Painel Coronavírus RS, onde a população pode verificar a situação da pandemia em solo gaúcho.

Já os serviços diários, como distribuição de vacinas e acesso às demais informações da Secretaria, não sofrem prejuízo, em razão de uma portaria do governo federal que impõe que o sistema para essas ações seja do Ministério da Saúde. Em relação ao boletim diário de casos e mortes por Covid-19 no Rio Grande do Sul, caso o problema não seja resolvido logo, a SES afirmou que é possível disponibilizar as informações pelas redes sociais.

*Com informações do repórter Lucas Eliel