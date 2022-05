Governo do RS manifesta interesse em sediar o South Summit de 2023

publicidade

Após receber a primeira edição do South Summit fora da Europa, o Rio Grande do Sul mira a edição do próximo ano. Na cerimônia que marcou o encerramento do histórico evento, o governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, entregou um documento à fundadora da feira, a espanhola María Benjumea, formalizando o interesse em sediar o South Summit no próximo ano.

A intenção, como manifestado no documento, é de que ele seja realizado entre 23 e 26 de março, na semana do aniversário de Porto Alegre.

“Foi uma alegria muito grande trazer o South Summit para o Rio Grande do Sul. Mais de 20 mil pessoas de 50 países circularam por esses armazéns do cais durante os últimos dias. Esses números falam por si só. Teremos um Rio Grande do Sul antes deste evento e outro depois. Foi certamente um divisor de águas para o empreendedorismo, a tecnologia e a inovação no Estado”, disse Ranolfo.

Conforme a organização, a edição brasileira do South Summit termina com o saldo de 20 mil participantes de 50 países, mais de 500 palestrantes, 500 investidores, mais de 3 mil startups e 8 mil empresas envolvidas. Para além destes números, incontáveis conexões e negócios se formaram, deixando para o Estado um legado de transformação a partir de uma nova economia baseada na inovação.

