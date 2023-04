Gramado Summit terá primeiro palco sobre saúde em sua 6ª edição

publicidade

O Gramado Summit, que realiza sua 6ª edição entre os dias 12 e 14 de abril na Serra, terá pela primeira vez um palco sobre saúde. Promovido pela finhealth gaúcha Hygia, o “Repensando a Saúde” vai reunir cerca de 50 especialistas para debater o futuro do segmento. Nas palestras serão abordados temas como inovação, empreendedorismo, educação, startups e ecossistemas.

A programação vai contar com nomes como Priscila Di Lorenzo, head de Inovação da Pfizer; Camila Marques, gerente comercial da Johnson&Johnson MedTech; Felipe Pedroso, CEO da Cia do Sono; Priscila Siqueira, CEO do Gympass; Stephanie Mazzolani, gerente de Inovação da Novartis; Thomaz Borela, co-fundador da Vent, Arthur Lima, fundador da AfroSaúde, Maikol Parnow, CEO da Hygia Saúde; Alexandre Parma, co-fundador da Hygia Saúde; Mohamed Parrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento e Thomas Troian, coordenador de Inovação do Hospital Moinhos de Vento.

“Acho que ter um palco sobre saúde vai ser um divisor de águas no Gramado Summit e é muito prazeroso fazer parte disso”, comenta Maikol Parnow, CEO da Hygia. Ele destaca que o palco tem o apoio do Atrion, o Centro de Inovação do Hospital Moinhos de Vento. “Fizemos a quatro mãos. Desde o início tivemos um ‘match’ muito grande de visão, de sinergia, de propósito. Foi um trabalho complexo a escolha dos palestrantes, a definição dos painéis, os temas, mas com um resultado maravilhoso. O público vai gostar muito e querer voltar em 2024”, prevê.

O Gramado Summit ocorre com o objetivo de promover uma imersão no ecossistema de inovação. São diversos palcos de conteúdo simultâneos, com mais de 200 palestrantes. O evento também aposta em uma feira de negócios, que tradicionalmente reúne startups em estágio inicial e também marcas já consolidadas no mercado.