Helicóptero Ingenuity voa pela segunda vez em Marte

Ingenuity, o pequeno helicóptero da NASA, conseguiu completar nesta quinta-feira, 22, um voo mais complexo em Marte, depois de entrar para a história, na segunda-feira, como o primeiro veículo motorizado a sobrevoar outro planeta. O anúnciou foi feito pela agência espacial dos EUA.

O voo, que durou 51,9 segundos contra 39,1 na viagem de segunda-feira, implicou "vários novos desafios" em relação ao primeiro, "especialmente uma altitude máxima mais elevada, uma maior duração e movimentos laterais", revelou a NASA em um comunicado.

Go big or go home! The #MarsHelicopter successfully completed its 2nd flight, capturing this image with its black-and-white navigation camera. It also reached new milestones of a higher altitude, a longer hover and lateral flying. pic.twitter.com/F3lwcV9kH2