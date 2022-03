Huawei anuncia lucro recorde em 2021 apesar das sanções dos EUA

publicidade

O grupo chinês de telecomunicações Huawei anunciou nesta segunda-feira um lucro recorde para 2021, em alta de 76% em ritmo anual, apesar das sanções do governo dos Estados Unidos contra a empresa. Para o conjunto de 2021, a Huawei registrou lucro líquido de 113,7 bilhões de yuanes (17,8 bilhões de dólares), contra 64,6 bilhões de yuanes um ano antes.

Este é o melhor desempenho histórico da empresa. O faturamento do grupo, no entanto, registrou queda de 28,5% em ritmo anual, a 636,8 bilhões de yuanes (100 bilhões de dólares).

A Huawei não publicou detalhes do número de telefones celulares vendidos no ano passado. Durante um período, a marca chinesa foi uma das três principais fabricantes de smartphones do mundo, ao lado da sul-coreana Samsung e da americana Apple. O grupo chegou a liderar brevemente o setor, estimulado pela demanda chinesa e as vendas nos mercados emergentes.

Mas as sanções americanas determinadas em 2018 pelo governo do então presidente Donald Trump, que deixaram a empresa sem as redes de abastecimento de componentes, deixaram o setor de telefones celulares do grupo na incerteza.

