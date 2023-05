Hyundai e Kia chegam a acordo em processo por desafio de roubo viral no TikTok

publicidade

As montadoras Hyundai e Kia anunciaram, nesta sexta-feira (19), um acordo para resolver uma ação apresentada por vítimas de roubo nos Estados Unidos depois que um "desafio" no TikTok evidenciou a facilidade de se roubar alguns de seus modelos de veículos.

O acordo poderia custar às duas fabricantes de automóveis da Coreia do Sul até US$ 200 milhões (quase R$ 1 bilhão), dos quais a maior parte seria destinada a compensar as pessoas pelas perdas relacionadas com os roubos, segundo as companhias.

Um juiz ainda deverá decidir se aprova ou não o acordo.

"Este acordo é o passo mais recente em uma série de ações importantes que a Kia tomou para ajudar os clientes cujos veículos foram atacados por delinquentes que utilizam métodos de roubo popularizados nas redes sociais", disse o diretor do departamento jurídico da Kia America, John Yoon, em um comunicado conjunto.

Os roubos de carros Kia e Hyundai nos Estados Unidos dispararam em meados do ano passado, depois que vários vídeos foram difundidos no TikTok mostrando a facilidade de roubar alguns modelos dessas marcas, segundo as empresas.

Os vídeos promoviam o que ficou conhecido como "Desafio Kia", que estimulavam a realização desses roubos de carros, disseram Hyundai e Kia.

Os roubos de automóveis relacionados com o desafio resultaram em pelo menos 14 acidentes e oito mortes, segundo a NHTSA, a agência americana de segurança nas estradas.

O TikTok, por sua vez, não respondeu de imediato a um pedido de comentário da AFP.

As duas companhias estimaram que cerca de nove milhões de veículos Hyundai e Kia atualmente em circulação nos Estados Unidos são ou eram "suscetíveis a esses roubos promovidos nas redes sociais".

"Agradecemos a oportunidade de oferecer apoio adicional a nossos proprietários que se viram afetados pela crescente e persistente atividade delitiva voltada a nossos veículos", disse o diretor jurídico da Hyundai para a América do Norte, Jason Erb.

O executivo acrescentou que a Hyundai continuará atualizando o software de seus automóveis, distribuindo bloqueios de volante e ajudando os proprietários que têm problemas para conseguir um seguro devido ao risco de roubo.

A Kia está tomando medidas similares, disse Yoon.

Hyundai e Kia atualizaram o software antirroubo e forneceram dezenas de milhares de bloqueios de volante aos proprietários de automóveis nos Estados Unidos, segundo a NHTSA.